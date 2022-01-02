Киев, , 16:58 — REGNUM Национальный план Украины по вакцинации от COVID-19 в декабре 2021 года был выполнен всего на 43,5%, сообщает агентство «Украинские новости».

Вакцинация Скрин видео страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

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Отмечается, что в последний месяц года планировалось сделать 8,5 млн прививок от коронавируса. Однако удалось сделать только около 3,7 млн прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине полностью прошли вакцинацию от COVID-19 более 13,37 млн человек.

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