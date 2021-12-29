Киев, , 07:33 — REGNUM Волынская и Запорожская области Украины с 30 декабря будут вычеркнуты из списка регионов, которые входили в так называемую красную зону карантина по коронавирусу. Об этом 28 декабря написал в своем телеграм-канале министр украинского правительства Олег Немчинов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С указанной даты в красной зоне не будет ни одного региона страны, а в Волынской и Запорожской областях будет объявлен желтый уровень эпидемической угрозы. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря украинское министерство здравоохранения объявило, что в стране полностью привились от коронавирусной инфекции более 13,37 млн человек.

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