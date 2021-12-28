Канберра, , 16:01 — REGNUM В настоящее время среднее время ожидания сдачи ПЦР-теста в Сиднее составляет почти восемь часов, что вызвало бурю негодования со стороны местного правительства Нового Южного Уэльса, которое призывает выработать единые требования по проведению тестов, чтобы правительства отдельных штатов больше не могли вводить свои особые требования для приезжих. Об этом 28 декабря написала The Guardian.

Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук US Department of Defense

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В ходе пресс-конференции из числа чиновников Нового Южного Уэльса отличился министр здравоохранения Бред Хаззард, который обвинил премьер-министра Квинсленда Анастейшу Палащук в «пассивно-агрессивной тупости» из-за того, что на протяжении последних дней она упорствовала в сохранении правила, согласно которому приезжие в Квинсленд на пятый день должны сдавать ЦПР-тесты.

«Чтобы получить результат сейчас уходит четыре, а то и пять дней … Но тесты могут быть отрицательными в течение первого дня прибытия, а потом после пересечения границы [Квинсленда], скажем на четвертый-пятый день, они могут быть уже положительными! В этом вообще нет никакой логики, вообще никакой», — заявил Хаззард.