Стокгольм, , 23:44 — REGNUM За последние дни в Швеции число пациентов, получающих лечение от COVID-19 в больницах страны, резко увеличилось. Это произошло как в отделениях интенсивной терапии, так и в обычном стационаре. Об этом 3 января сообщила новостная служба TT.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января более 610 человек с COVID-19 получали в Швеции стационарное лечение. Неделей ранее их было 485.

Согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 3 января в реанимации 120 человек лечились от COVID-19

За семидневный период количество пациентов с COVID-19, поступивших на стационарное лечение, увеличилось в 13 регионах Швеции и уменьшилось в восьми. В реанимации количество госпитализированных пациентов увеличилось в 13 регионах, осталось без изменений в трех и уменьшилось в пяти, пишет TT.