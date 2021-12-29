Канберра, , 13:07 — REGNUM Последний раз премьер-министр Австралии Скотт Моррисон проводил пресс-конференцию 22 декабря. Тогда же он заявил, что «Омикрон» не представляет собой «вызов» для австралийского общества, после чего он уехал в отпуск. Однако уже 29 декабря премьер-министр страны стоял перед журналистами и отвечал на острые вопросы журналистов, пишет новостной портал News.com.au.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

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Журналисты также опубликовали наиболее актуальные посты жителей Австралии из Twitter, в которых качество работы Моррисона была поставлена под сомнение.

Отмечается, в момент ухода Моррисона в отпуск в Австралии, по данным сайта Covidlive, 22 декабря в стране было зарегистрировано 264 917 случаев заражения коронавирусом, тогда как к его возвращению их было 341 406.

«Опять двадцать пять, не моя вина, что штаты ответственны за все @СкоттиНеделаетничего», — написал пользователь Пол Ник.

«В самый раз? Когда глава нашей страны Скотт Моррисон, пропал на фоне кризиса?» — задался вопросом Дейв.

«Главный вклад Моррисона в течение пандемии состоял в том, чтобы сдвинуть сроки и изменить формулировки, чтобы не допустить критику в адрес того, что он делает слишком мало и слишком поздно … Больше вреда, чем пользы», — отметил Патрик Тернер.

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