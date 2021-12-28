Тбилиси, , 16:03 — REGNUM В Грузии выявили 12 новых случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 28 декабря сообщил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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По словам главы NCDC, в стране в общей сложности зарегистрировано 63 случая заражения новой мутацией SARS-CoV-2. Из них пятеро являются несовершеннолетними.

Врач отметил, что большинство заразившихся были привиты от COVID-19. Троих госпитализировали для профилактических осмотров, у остальных болезнь протекает в лёгкой форме. Подавляющее большинство носителей «Омикрона» недавно побывали за границей.

Напомним, первые случаи заражения «Омикроном» в Грузии выявили 20 декабря. По предварительным данным, этот штамм более заразен, чем предшественники, но гораздо реже вызывает тяжелые формы заболевания.

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