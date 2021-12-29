Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Решение отменить с 31 декабря ограничения на въезд в США из восьми стран Африки принято американским президентом Джо Байденом. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе Белого дома.

В аэропорту (сс) rawpixel

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Ограничения были введены 29 ноября и касались ЮАР, Ботсваны, Намибии, Лесото, Зимбабве, Эсватини (Свазиленд), Мозамбика и Малави. Байден пояснил, что запретительные меры должны были «замедлить распространение варианта «Омикрон» в США и помочь властям подготовится к новой волне коронавируса на фоне обнаружения нового штамма».

Президент отметил, что за указанный период американские медики и ученые добились «значительных успехов» в изучении «Омикрона». Глава Белого дома добавил, что этот штамм уже выявлен на территории более чем в 100 государств и стал доминирующим в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря Джо Байден заявил, что может обязать жителей США привиться для COVID-19 для поездок внутри страны в случае, если поступят соответствующие рекомендации.

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