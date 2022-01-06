Мельбурн, Австралия, , 14:40 — REGNUM Слушания по иску сербского теннисиста Новака Джоковича, пытающегося оспорить решение властей Австралии о выдворении его из страны, отложил австралийский федеральный суд в Мельбурне. Об этом 6 января сообщает вещательная корпорация ABC.

Новак Джокович Usopen.org

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По информации источника, судья федерального окружного суда Энтони Келли принял решение отложить рассмотрение иска спортсмена из Сербии до 10:00 (02:00 мск) 10 января.

Также указывается, что теннисист все это время будет пребывать в гостинице для мигрантов в Мельбурне.

Отметим, Новак Джокович был вечером 5 января задержан в аэропорту Мельбурна из-за проблем с документами, так как визы его команды на въезд в Австралию не предусматривают возможности попасть на территорию страны с медицинским освобождением от вакцинации от COVID-19.

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