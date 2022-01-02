Вашингтон, 2 января 2022, 22:47 — REGNUM Вероятность резкого роста госпитализаций из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» сохраняется, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.
Фаучи добавил, что следить стоит не за общим количеством выявляемых случаев заражения, где рост может идти в геометрической прогрессии, а за значительно более умеренным ростом числа госпитализаций.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пик роста заболеваемости спрогнозировал ведущий специалист США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи. По его оценкам, острой ситуация станет в конце января.
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