Канберра, , 12:01 — REGNUM 29 декабря премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что капитальный пересмотр системы тестирования на COVID-19 в стране и изменение ограничений для «тесных контактов» с зараженными коронавирусом будут в центре внимания следующего заседания Национального кабинета министров. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

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Скотт Моррисон заявил на пресс-конференции, что встреча премьер-министров штатов и глав правительств, которая была перенесена на 30 декабря, будет сосредоточена на сокращении длинных очередей в места тестирования на COVID-19 по всей Австралии на фоне того, как цифры по коронавирусу за последние сутки буквально взмыли вверх.

«Мы и дальше будем видеть рост числа новых случаев, но они не приводят к серьезному течения заболевание и оказывают пропорциональное влияние на нашу систему здравоохранения», — заявил премьер-министр страны.

Более того, австралийские власти должны принять комплексное решение по вопросу того, кого считать «близким контактом» зараженного, так как правила на этот счет разнятся от штата к штату.