Барселона, Испания, , 11:37 — REGNUM Председатель Женералитата Каталонии Пере Арагонес выразил сожаление по поводу «несколько поспешного» решения правительства о том, что школы не будут закрываться, если в них не будет выявлено по крайней мере пяти случаев заболевания COVID-19. Об этом он заявил журналистам в Барселоне, сообщает агентство EFE.

Пере Арагонес © Generalitat de Catalunya

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

При этом он подчеркнул, что они усилят проверки и обеспечат «безопасное пространство» в школах.

Арагонес заверил, что каталонские школы, которые откроются 10 января после рождественских каникул, «будут безопасным местом, как это было на протяжении всей пандемии», благодаря совместной работе педагогического сообщества и медицинских работников.