Лондон, , 08:43 — REGNUM Новый симптом у людей, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», выявили в Великобритании. Об этом 29 декабря сообщила газета Express.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Как пишет издание, при заражении новой разновидностью SARS-CoV-2 такие «традиционные» симптомы коронавируса, как кашель, лихорадка, а также потеря или изменение вкуса и обоняния, могут и не наблюдаться. По информации приложения ZOE, COVID, их не было у 50% заразившихся «Омикроном».

Вместе с тем у таких пациентов появился симптом, который до это считался признаком длительного протекания COVID-19 или постковидным синдромом — «мозговой туман», при котором у человека вялое, расплывчатое и нечеткое мышление.

«Похоже, что COVID-19 влияет на различные части нашего тела, включая наш мозг и другие системы органов», — отметил ученый Медицинской школы при Гарвардском университете, основатель Центра изучения памяти в Бостоне Эндрю Бадсон.

Также ученый уточнил, что причиной ухудшения мышления и «тумана мозга» могут стать повреждение легких, сердца, почек или других органов и сопутствующие симптомы.

При этом он добавил, что, возможно, штамм «Омикрон» вызывает этот симптом в самом начале новой болезни, однако подчеркнул, что на данный момент еще нет достаточно количества исследований, способных показать, как именно это работает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уровень смертности пациентов, зараженных штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, оказался на 75% меньше по сравнению с зараженными другими разновидностями вируса.