Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Число зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в всем мире возросло до 278 млн 971 тыс. 239. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса от 25 декабря.

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С начала пандемии COVID-19 в мире скончались 5 млн 392 тыс. 823 человека. Всего использовано около 8,9 млрд доз вакцин.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ранее сообщал, что 2022 г. должен стать завершающим для пандемии коронавируса.

«Я думаю, спустя два года мы лучше знаем вирус, у нас есть лучшие средства. Поэтому есть надежда. Поэтому я сказал, что мы должны завершить эту пандемию в 2022 г.», — сказал он.