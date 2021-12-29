Вашингтон, 29 декабря 2021, 16:57 — REGNUM Американские морские пехотинцы шокированы приказом президента США Джо Байдена о вакцинации от COVID-19, за невыполнение которого тысячам из них грозит увольнение, сообщает 29 декабря Fox News Digital со ссылкой на нескольких морских пехотинцев, находящихся на действительной службе.
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По состоянию на 29 декабря 169 морских пехотинцев были уволены за отказ вакцинироваться. Тысячам грозит та же участь после того, как 28 ноября вступил в силу приказ министерства обороны для всех военнослужащих срочной службы в корпусе морской пехоты США.
Отметим, что морские пехотинцы в США могут подавать заявления об отказе от вакцинации в связи с религиозными убеждениями, однако ни одно подобное заявление до сих пор не было одобрено, сообщил представитель корпуса морской пехоты.
Как сообщало ИА REGNUM, в США начался процесс отстранения от службы военнослужащих, отказавшихся от вакцинации от COVID-19. Порядка 4 тысяч солдат и офицеров не выполнили приказ об обязательной вакцинации до 15 декабря. Они получили письменные выговоры и были уведомлены о последующих мерах.
Отмечается, что полную вакцинацию прошли 461 209 военных. Это порядка 96% от общей численности сухопутных войск. При этом 7250 солдат и офицеров успели сделать первую прививку, а 3864 военнослужащих отказались прививаться.