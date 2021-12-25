Вашингтон, , 10:50 — REGNUM Ученые из Университета штата Огайо (США) нашли «подпольный» путь распространения COVID-19. Об этом 25 декабря сообщается на сайте учреждения.

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Отмечается, что для уклонения от антител SARS-CoV-2 ограничивает высвобождение вирусных частиц, оставаясь внутри клеточных стенок и распространяясь между клетками.

«Это по сути подпольная форма передачи. SARS-CoV-2 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет практически не блокирует его», — отметил профессор вирусологии Шан-Лу Лю.