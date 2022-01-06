Гавана, , 03:59 — REGNUM Кубинские власти решили ужесточить контроль на границах за приезжими в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубы.

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Сообщается, что теперь въезжающим на кубинскую территорию будет необходимо предоставить сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 или не отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия. Также в случайном порядке будут тестировать людей в аэропортах Кубы. Отмечается, что детям возрастом до 12 лет будет необязательно предъявлять сертификат о вакцинации.

Кроме того, приезжающим на Кубу с территории ЮАР, Лесото, Ботсваны, Эсватини, Намибии, Зимбабве, Малави и Мозамбика будет необходимо пройти недельный карантин в гостинице за свой счет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Кубе зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. В частности, за 5 января в республике подтвердили 967 случаев заражения коронавирусом. При этом наибольший прирост числа заболевших был зафиксирован в курортных районах страны.

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