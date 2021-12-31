* запрещённая в России организация

Кабул, , 00:52 — REGNUM Министерство здравоохранение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратилось ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за помощью в диагностировании нового варианта коронавируса «Омикрон», вспышки которого уже зафиксированы в соседних с Афганистаном странах, сообщает информационное агентство «Шафакна».

Флаг Афганистана Pixabay.com

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"Мы не имеем возможности обнаруживать «Омикрон» с помощью имеющегося у нас диагностического оборудования. Требуются более совершенные устройства», — заявил пресс-секретарь министерства Джавид Хаджир.

По его словам, ВОЗ пообещала предоставить Афганистану необходимое оборудование до конца января 2022 года.

Отмечается, что ситуация в Афганистане усугубляется также нехваткой лекарств, кислорода и медицинского оборудования в больницах, необходимого для лечения пациентов с COVID-19.