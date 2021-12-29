Мадрид, , 01:00 — REGNUM В Испании с начала пандемии нового коронавируса общее число случаев заражения превысило шесть миллионов. Об этом 28 декабря сообщает Минздрав страны.

Врачи в защитных костюмах. Испания (сс) Jordiventura96

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За прошедшие сутки был выявлен 99 671 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является новым суточным максимумом. Всего с начала пандемии — 6 032 297 случаев. Умерли за сутки 114 пациентов с COVID-19, с начала пандемии — 89 253 человека.

Напомним, что к настоящему времени полностью вакцинировались от коронавируса около 90% жителей Испании старше 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 23 декабря суточный прирост заразившихся коронавирусом, рекордный на тот момент, не превышал 45 тысяч случаев.

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