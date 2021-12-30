Вашингтон, , 09:23 — REGNUM Как считает главный инфекционист США Энтони Фаучи, нынешняя вспышка заражений коронавирусом, связанная со штаммом «Омикрон», может достичь своего пика в конце января наступающего года. Он заявил об этом 30 декабря в интервью телеканалу CNBC.

Энтони Фаучи Whitehouse.gov

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«Трудно сказать (когда вспышка достигнет пика — ред.). Это произошло довольно быстро в ЮАР. Число случаев выросло почти вертикально и очень быстро пошло в другом направлении. Могу представить, учитывая размер нашей страны и разнообразие (показателей — ред.) вакцинации по сравнению с отсутствием прививки, что (вспышка — ред.) продлится более пары недель, возможно, до конца января, я бы сказал», — отметил Фаучи.

Также он уточнил, что не существует гарантий того, что вызванная «Омикроном» вспышка нового заболевания станет причиной «завершением крупной вспышки».

При этом главный американский инфекционист указал, что, согласно предварительным данным, указанная разновидность SARS-CoV-2 пока кажется «менее серьезной», однако добавил, что коронавирус «раньше уже нас обманывал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый симптом у людей, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон», выявили в Великобритании.