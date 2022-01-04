Вашингтон, 4 января 2022, 14:20 — REGNUM 47-летний телеведущий Джимми Фэллон признался, что заразился коронавирусом. По его словам, положительный тест он получил в первый день рождественских выходных.
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«Я был вакцинирован, получил бустерную вакцину, потому симптомы мягкие», — написал он в Instagram.
Шоумен поблагодарил врачей, которые проводят вакцинацию, и руководство канала, где работает.
«Спасибо, NBC, что так серьезно относитесь к тестированию и справляетесь прекрасно», — написал он.
Фэллон уже выздоровел и вышел на работу.