Вашингтон, , 14:20 — REGNUM 47-летний телеведущий Джимми Фэллон признался, что заразился коронавирусом. По его словам, положительный тест он получил в первый день рождественских выходных.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

«Я был вакцинирован, получил бустерную вакцину, потому симптомы мягкие», — написал он в Instagram.

Шоумен поблагодарил врачей, которые проводят вакцинацию, и руководство канала, где работает.

«Спасибо, NBC, что так серьезно относитесь к тестированию и справляетесь прекрасно», — написал он.

Фэллон уже выздоровел и вышел на работу.