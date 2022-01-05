Таллин, , 16:07 — REGNUM Департамент здоровья Эстонии рассматривает возможность возбуждения дела против руководства крупной инфотехнологической фирм страны Bolt за нарушение ковид-ограничений при проведении корпоративного мероприятия.

Маска (сс) AlexChirkin

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Как сообщило эстонское издание Eesti Ekspress, во время оживленной рождественской вечеринки в конце декабря 2021 года в одной из самых успешных технологических компаний Эстонии были проигнорированы многие ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Корпоратив, в котором по самым общим оценкам приняли участие около 750 человек, был с размахом проведен в новом терминале Таллинского пассажирского порта, а затем часть топ-сотрудников продолжила празднования в офисе компании. Практически все участники были без масок, социальное дистанцирование не соблюдалось.

Кроме того, столь массовое мероприятие стало прямым нарушением введенных в связи с COVID-19 строгих ограничений.

В настоящий момент в департаменте рассматривается вопрос о размере наказания для фирмы Bolt. Это станет первым подобным случаем в ковид-истории республики.