Мадрид, , 09:41 — REGNUM Правительство Испании выразило свою обеспокоенность развитием пандемии в Испании, а также выразило поддержку автономным сообществам, которые утвердили или планируют утвердить коронавирусные ограничения на новогоднюю ночь. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на пресс-секретаря правительства Исабель Родригес.

Исабель Родригес (сс) D. Esteban González. JCCM

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«Правительство одобряет и поддерживает автономные сообщества», — сказала Родригес на пресс-конференции после заседания Совета министров.

Так она ответила на вопрос об ограничениях по сдерживанию распространения коронавируса, направленных на ограничение пропускной способности, рабочего времени и торговли в заведениях общественного питания.