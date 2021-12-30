Мельбурн, Австралия, , 11:09 — REGNUM 30 декабря министерство здравоохранения второго по численности населения штата Австралии Виктории зафиксировало резкое увеличение числа смертей, связанных с COVID-19 после того, как за сутки от болезни скончались еще 13 человек. За последние 24 часа в Виктории выявили 5 137 новых случаев заражения коронавирусом, что является еще одним всплеском после 3767 случаев, зарегистрированных 29 декабря, передает телеканал Nine News.

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Однако, несмотря на очередные максимумы, пункты тестирования на COVID-19 в Виктории были закрыты из-за сильной жары в Виктории. Это произошло после того, как правительство штата сообщило, что пункты тестирования придется закрыть на три дня из-за чрезмерной жары.

Отмечается, что в большинстве случаев объекты находятся на открытом воздухе. С учетом того, что столбики термометров в штате выше 30 градусов по Цельсию, температура воздуха в палатках может быть еще на десять градусов выше. Естественно, что персонал в таких условиях работать не может.

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