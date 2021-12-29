Берлин, , 00:03 — REGNUM Федеральное правительство Германии закупило миллион упаковок препарата Paxlovid у американской компании Pfizer, первые поставки препарата ожидаются в январе 2022 года. Об этом сообщил 28 декабря министр здравоохранения ФРГКарл Лаутербах.

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«Препарат очень многообещающий, потому что он может значительно ослабить тяжелое течение болезни при раннем введении. Я надеюсь, что мы сможем предотвратить многочисленные курсы интенсивной терапии», — приводит его слова Spiegel.

Министр также отметил, что перспективы появления новых вариантов лечения COVID-19 возрастают.

«Благодаря комбинации все более эффективных вакцин и различных вариантов лечения COVID-19 постепенно превращается в болезнь, которая теряет свою опасность», — заявил Лаутербах.

Незадолго до Рождества управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на применение препарата Paxlovid. Это первый препарат от COVID-19 в США, который можно принимать в форме таблеток. FDA рекомендовало использовать препарат для лечения пациентов в возрасте от 12 лет и старше с легкими или умеренными симптомами и высоким риском усугубления болезни.