Ханой, , 13:20 — REGNUM Вьетнам получил 100 тысяч доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Партию препарата, которая была доставлена специальным бортом МЧС РФ, в торжественной обстановке вьетнамской стороне передал посол России во Вьетнаме Геннадий Бездетко.

Вакцина «Спутник Лайт» Med.ulgov.ru

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Дипломат напомнил, что вакцина предоставлена в качестве гуманитарной помощи. Решение об этом было принято в начале декабря по итогам прошедших в Москве переговоров президента России Владимира Путина с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

«Полагаю, что сегодняшнее событие служит наглядным свидетельством взаимной поддержки России и Вьетнама в борьбе с COVID-19 в духе традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя государствами», — цитирует ТАСС посла.

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Заместитель министра здравоохранения Вьетнама Чан Ван Тхуан от лица правительства республики выразил признательность российской стороне за поддержку усилий Вьетнама в борьбе с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря подписали Российский фонд прямых инвестиций, российская фармацевтическая компания «Биннофарм групп» и вьетнамская T&T Pharma подписали соглашение о создании во Вьетнаме производства полного цикла российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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