Рим, , 15:12 — REGNUM После возвращения школьников с рождественских каникул в образовательных учреждениях будет проведено общее тестирование на коронавирус, сообщили в комиссариате по вопросам борьбы с эпидемией в понедельник, 27 декабря.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Помогать в организации тестирования будут сотрудники министерства обороны. Кроме того, останется обязательным ношение масок. Третья из утвержденных комиссариатом мер — вакцинация (разрешено в Италии с 5-летнего возраста) при желании учащихся и родителей.

По данным на 26 декабря, в Италии умерли 136 611 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 81 (днем ранее — на 144). Число подтвержденных носителей выросло на 24 883 (днем ранее — на 54 762). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 647 313 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены 516 839 человек (на 16 373 больше, чем днем ранее), это самый высокий показатель за последние восемь месяцев. Две прививки от коронавируса сделали 46,21 миллиона человек (более 76,74% населения страны).

В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест). Они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).