Вена, , 23:44 — REGNUM Обязательное ношение масок класса защиты FFP2 (Filtering Face Piece — фильтрующая лицевая маска) введено в Австрии с 11 января, сообщили 10 января в сообщении минздрава.

Медицинская маска jon collier

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Такой респиратор в Австрии теперь обязателен к ношению на улице, если нет возможности соблюдать безопасную дистанции в два метра с другими людьми.

Также с 11 января в Австрии будут требовать сертификат о вакцинации от коронавируса (или о перенесённом COVID-19) у покупателей непродовольственных товаров.

Власти распорядились по возможности перевести работающих на дистанционный формат. Ужесточение антиковидных мер введено до 20 января.

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