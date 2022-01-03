Стокгольм, , 15:03 — REGNUM После новогодних выходных в отдельный ленах Швеции фиксируется всплеск госпитализаций в связи с COVID-19. Так, в Вестра-Гёталанда резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом. В настоящее время в регионе лечение получают 148 пациентов, что по последним данным можно сравнить с 97 пациентами 29 декабря 2021 года. Об этом 3 января сообщила новостная служба SVT Nyheter

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сейчас одиннадцать пациентов с COVID-19 находятся в реанимационных отделениях Вестра-Гёталанда. Отмечается, что из-за давления на местную систему здравоохранения больницы региона перешли в повышенный режим готовности.

Проблемы с персоналом также наблюдаются в Уппсале, где врачей, вопреки правилам самоизоляции, руководство Академической больницы попросило выйти на работу. Отмечается, что у четырех медиков, получивших просьбу, члены семьи заболели COVID-19.

В лене Эребру растет число инфицированных коронавирусом. За последнюю неделю в регионе было выявлено 1 694 зараженных.

В Гётеборге за последнюю неделю число пациентов с COVID-19 удвоилось.