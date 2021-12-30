Цхинвал, , 13:32 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 64 теста на коронавирус, из которых два показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 30 декабря сообщила агентству «Рес».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 123 человека», — сказала чиновница. Выздоровевших стало на десять человек больше.

За время пандемии в республике выявили 10 213 носителей SARS-CoV-2, из них 10 098 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 192 случая смерти пациентов с COVID-19. За прошлые сутки данных о таких случаях нет.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что за сутки в ходе 117 исследований 13 оказались положительными. Выздоровевшими медики в тот день признали 25 человек.