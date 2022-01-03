Копенгаген, , 17:30 — REGNUM Крупнейший банк Скандинавии Nordea вынуждены покинуть глава аналитического отдела Мартин Энлунд и руководитель отдела стратегий Андреас Стено Ларсен — из-за скептического отношения к вакцинации против COVID-19, сообщает 3 января Ritzau.

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В связи с публикацией аналитических материалов и последующего ухода ведущих экономистов из банка руководство Nordea заверило в дальнейшем усилении своих процедур в области банковского анализа, передает ИА Красная Весна.

В ноябре 2021 г. Энлунда и Ларсена отстранили от работы в банке после составленного ими отчета, содержащего скептический анализ вакцинации. Экономисты писали, что если принять во внимание уроки Нюрнбергского процесса в отношении физической неприкосновенности, осознанного выбора, посягательства на гражданские права, то у властей возникнут трудности с утратой доверия ко всей системе из-за принуждения к вакцинации.