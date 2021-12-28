Ереван, , 14:03 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 6547 исследований на коронавирус, из которых 109 дали положительный результат. Об этом 28 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 344 649 носителей коронавируса. Из них 331 027 справились с инфекцией, в том числе 186 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 4166 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9465 пациентов с COVID-19, в том числе шесть — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4669 тестов на коронавирус 59 были с положительным результатом. 248 человек медики за сутки признали выздоровевшими, скончались восемь пациентов с COVID-19.