Иерусалим, , 16:16 — REGNUM За воскресенье, 9 января, в Израиле выявлены 21 514 зараженных коронавирусом, сообщает минздрав. Это очередной максимум: ранее рекордное число заражений за все время пандемии было отмечено 2 сентября 2021 года (11 345), затем 5 января были выявлены 11 972 зараженных, показатель от 10 января стал максимальным.

Израиль Gaetano Virgallito

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За сутки проведено 182 438 тестов, положительными оказались 13,31% (сутками ранее — 11,71%, еще днем ранее — 9,49%, до того — 8,22%). Коэффициент заражений составил 1,97.

В стране с населением около 9,3 млн человек полностью привиты 5,97 млн, ревакцинированы 4,3 млн.