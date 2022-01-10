Скопье, , 19:29 — REGNUM В Северной Македонии 10 января в результате обследования 5165 образцов выявили 813 новых носителя коронавируса, 998 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались шесть пациентов с COVID-19, зарегистрировано четыре летальных исхода, произошедших ранее.

Луга над Скопье, Северная Македония Prince Roy

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 243 277 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8042, 215 852 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 10 383 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 373 носителя коронавируса