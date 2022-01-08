Бухарест, , 14:18 — REGNUM За ношение тканевых защитных масок в общественных местах в Румынии будет назначаться штраф в размере до 2500 румынских леев (около $571). Об этом 7 января заявил румынский министр внутренних дел Лучиан Боде, его слова приводит телеканал Digi24.

Мужчина в маске (сс) Jubair1985

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«Эксперты говорят, что штамм Omicron распространяется очень быстро, и его способность к передаче очень высока. В этих условиях ношение маски имеет важное значение для ограничения распространения», — сказал он.

При этом отмечается, что с 8 января ношение тканевых масок приравнивается к отсутствию средств защиты органов дыхания и теперь в стране можно использовать в общественных местахтолько медицинские или респираторные типа FFP2.

Отметим, ранее Румыния продлила чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса еще на 30 дней и ввела ряд ограничительных мер.