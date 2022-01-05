Эдмонтон, Канада, , 11:06 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 5 января сообщает пресс-служба канадской команды.

Коннор Макдэвид (сс) Connor Mah

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Уточняется, что позднее 5 января 24-летний хоккеист сдаст повторный тест на SARS-CoV-2.

При этом Макдэвид является лучшим бомбардиром текущего регулярного чемпионата НХЛ, набрав в 33 матчах 53 (19 шайб + 34 голевые передачи) очка.

Отметим, Коннор Макдэвид также два раза становился победителем чемпионата мира в составе сборной Канады и является дважды обладателем «Харт трофи» — приза наиболее ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.