Баку, , 16:38 — REGNUM В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 376 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8784 тестов. Об этом 28 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 615 312 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 596 545 человек, в том числе 887 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 10 443 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8324 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 16 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 306 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 6482 тестов. Выздоровевшими медики признали 560 человек. Скончались 11 пациентов с диагнозом COVID-19.