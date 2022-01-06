Рига, , 16:51 — REGNUM

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Заметно резкий рост положительных тестов на коронавирус COVID-19 зафиксирован в Латвии, такой результат выявлен у каждого пятого теста — 1 994 из 11 287. Цифры привел национальный Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Подчеркивается, что среди новых заболевших 1 994 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации 714 человек, а 1280 были привиты. Показатель заболеваемости среди привитых стал рекордно высоким с начала пандемии.

За минувшие сутки в больницы Латвии доставлен 81 пациент с коронавирусом. Всего стационарно лечатся 574 ковид-пациента, из них 73 находятся в тяжелом состоянии. В больницах, по подсчетам новостного портала Rus.LSM.lv, растет показатель среднего суточного числа госпитализированных пациентов за семь дней (на 1 января он составлял 44, сейчас — 66 человек) и общее среднее число госпитализированных за семь дней пациентов — 466 против прежних 305.

Сообщается о 12 летальных исходах за сутки. Один человек находился в возрастной группе 50−59 лет, двое — 60−69 лет, четверо — 70−79 лет, трое — 80−89 лет и двое — 90−99 лет. Среди умерших пациентов не завершили курс вакцинации или не привились 10 человек. Двое пациентов были вакцинированы.

На сегодняшний день среднее число умерших в сутки за семидневный период — 9,1. Общее число жертв болезни в Латвии составляет 4 628.