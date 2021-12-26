Прага, , 18:07 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» затронет всё население, заявил 26 декабря глава пражской университетской больницы Motol Милослав Людвик в эфире CNN Prima News.

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«Омикрон» чрезвычайно заразен… Судя по тому, что мы о нем знаем, даже если мы закроемся дома … мы, вероятно, не избежим его. Таким образом, он пройдет через всё население, и вопрос, скорее, будет в том, как чешская система здравоохранения сможет с этим справиться», — отметил Милослав Людвик, передает ИА Красная Весна.

По мнению медика, для борьбы с новым штаммом нужно шире использовать амбулаторные методы лечения.

При этом Людвик считает, что ограничительные меры слишком дороги и неэффективны.

Ранее сообщалось, что, по мнению главы Минздрава Чехии Властимила Валека, заразившиеся COVID-19 в январе 2022 года в Чехии будут, скорее всего, иметь дело со штаммом «Омикрон».