Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в новых рекомендациях от 27 декабря сократили до пяти дней срок изоляции на карантине для людей, которые контактировали с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

Коронавирус в США The National Guard

CDC «Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и штамме «Омикрон», CDC сокращает рекомендуемое время изоляции для людей с коронавирусом с десяти дней до пяти дней, если они болеют бессимптомно, с последующим пятидневным ношением маски в присутствии других».

Отмечается, что основанием для изменения срока карантина стало установление того факта, что в большинстве случаев передача SARS-CoV-2 происходит на ранней стадии заболевания — за один-два дня до появления симптомов и через два-три дня после постановки диагноза.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Одновременно с этим ужесточаются ограничения для контактировавших с заболевшими. Ранее все, кто привился двумя дозами вакцины от COVID-19 можно было не уходить на карантин. Теперь они обязаны изолироваться на пять дней, а прежнее послабление касается только ревакцинировавшихся третьей дозой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден, несмотря на рождественские праздники, возвращается к работе для проведения встречи с группой реагирования Белого дома по вопросам COVID-19.

Читайте также: Фаучи: заразность «Омикрона» может нивелировать его меньшую опасность

Читайте ранее в этом сюжете: Байден созвал губернаторов на фоне рождественского всплеска «Омикрона»