Приштина, , 18:45 — REGNUM Новый комплекс мер по борьбе с COVID-19 ввели в Косово, сообщает 3 января Kossev.

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Ранее должны были начать действовать новые требования для въезда на территорию Косово, согласно которым требовалось представить доказательство вакцинации против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, пишет ИА Красная Весна.

В рамках же новых требований правительство решило, что с 3 января все въезжающие в Косово обязаны предоставить свидетельство о двухфазной вакцинации от COVID-19.