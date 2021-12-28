Берлин, , 20:00 — REGNUM Конституционный суд Германии постановил, что власти страны должны разработать правила по защите инвалидов при определении приоритетности лечения пациентов в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает 28 декабря немецкое агентство DW.

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Речь идёт о ситуациях, когда ввиду ограниченности ресурсов медики вынуждены принимать решение о том, каким из пациентов оказывать помощь в первую очередь, в зависимости от серьёзности их заболевания или травмы, либо их шансов на выживание.

Суд постановил, что законодатели ФРГ нарушили конституцию страны, не установив заранее юридически обязательные критерии для защиты людей с ограниченными возможностями в подобных ситуациях. В своём решении суд сослался на положение основного закона, согласно которому ни один человек не должен быть лишён благосклонности из-за инвалидности.

Сообщается, что постановление было вынесено судом по итогам рассмотрения жалобы девяти людей с ограниченными возможностями, которые опасались, что в соответствии с действующими в Германии руководящими принципами врачи могут отказаться от их лечения в случае, если они заболеют COVID-19.