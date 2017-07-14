Дело об отравлении 75 волгоградцев едой из сетевого магазина довели до суда

Волгоград, , 08:05 — REGNUM В Волгограде за отравление десятков горожан ответит сотрудница сетевого магазина. Заведующую производством ООО «МАН» будут судить по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей). Как уточнила ИА REGNUM старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая 14 июля, расследование уголовного дела уже завершено.

Судьбу обвиняемой решит Красноармейский районный суд, куда направлены материалы дела для рассмотрения по существу. Заведующей производством грозит крупный штраф, так же ее могут лишить право занимать определённые должности на срок до трёх лет.

Напомним, жители южных районов Волгограда стали массово поступать в медучреждения с отравлением в конце октября 2016 года. За два дня в лечебные учреждения Красноармейского и Кировского районов, а также города Волжского в общей сложности были доставлены более 50 человек, еще 25 отказались от госпитализации, среди них — 12 детей. Все они, как полагало следствие, отравились продуктами питания, которые они купили в одном магазине. За медпомощью также обратились и пятеро продавцов опасных продуктов.

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Как выяснилось в ходе экспертизы, приобретённые горожанами салаты оказались заражены сальмонеллой. Помимо сальмонелл в салатах содержались и другие патогенные микроорганизмы.

Дознаватели выяснили, откуда опасные бактерии в готовую продукцию гипермаркета. Обязанная следить за соблюдением санитарных норм и правил в процессе приготовления различных блюд, которые в последствии реализовывались в магазинах «МАН», заведующая производством отступила от технологии хранения и обработки продуктов, а также приготовления пищи, предусмотренной Санитарными правилами. В результате в готовой продукции развилась патогенная микрофлора.

Купившие некачественные салаты горожане оказались на больничной койке.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента помимо следствия расследованием занялось и региональное управление Роспотребнадзора, деятельность кулинарного цеха, где производилась продукция, была временно приостановлена.

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