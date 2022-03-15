Якутск, , 10:38 — REGNUM Санкции не должны повлиять на работу системы здравоохранения Якутии. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, поручив создать запас лекарств в медучреждениях региона.

Передача лекарств Ulgov.ru

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«В условиях новых ограничений одним из важнейших направлений нашей деятельности в сфере здравоохранения является обеспечение медицинских организаций лекарственными препаратами и бесперебойная поставка медицинского оборудования. Наша главная задача — поддерживать их наличие в регионе», — отметил глава региона.

Для формирования запаса медикаментов республики предстоит решить вопросы логистики. Также планируется создать Единого регионального оператора по закупке и доставке лекарственных препаратов в Якутию.

Министр здравоохранения республики Лена Афанасьева заверила Айсена Николаева, что запас медикаментов для пациентов с редкими заболеваниями уже создают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму РФ внесён законопроект, направленный на ускорение ввода в обращение лекарств на фоне санкций. Предусмотренные законопроектом изменения, в частности, направлены на применение недавно зарегистрированных лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот.