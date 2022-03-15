Москва, , 18:14 — REGNUM Россия вводит персональные ограничительные санкции в отношении президента США Джо Байдена и сотрудников его администрации, сообщает 15 марта МИД РФ.

Кремль

Такие меры предприняты в ответ на беспрецедентный поток санкций США, отмечает ведомство

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден…, а также ряд руководителей ведомств и известных американских деятелей», — указано в сообщении МИД России.

Кроме президента США, в российский «стоп-лист» внесены госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

Кроме того, в санкционный список России включены директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр, сын президента США Хантер Байден, первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

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