Лондон, , 09:50 — REGNUM Власти Великобритании готовы рассмотреть отмену антироссийских санкций в случае, если политический курс России значительно изменится. Об этом заявил в ходе брифинга представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

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По его словам, санкции можно как вводить, так и отменять. В Лондоне не определяли конкретные обстоятельства, из-за которых возможна отмена санкций. Ограничения — это инструмент давления на режим президента России Владимира Путина, они нацелены на изменение курса.

«Мы бы рассмотрели снятие санкций только в случае значительных реальных изменений политики [России], а не в случае лишь разговоров об изменении политики», — приводит слова представителя канцелярии ТАСС.

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