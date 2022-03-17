Иркутск, , 12:51 — REGNUM В рамках реализации Указа Президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в Иркутской области в максимально короткие сроки будет принят ряд региональных нормативно-правовых документов. В частности идёт речь о расширении льгот. Подробности 17 марта сообщает телеграм-канал правительства региона.

Где транспорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нами принято важное решение о расширении льгот по транспортному налогу в отношении отдельных социальных категорий граждан, в том числе ветеранов войны, боевых действий, труда, инвалидов, пенсионеров и многодетных семей. Предлагается повысить порог мощности автомобилей, попадающих под льготу», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Министерству экономического развития и промышленности Иркутской области поручено в кратчайшие сроки подготовить соответствующий проект закона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Иркутской области в течение нескольких дней сформировали пакет предложений по повышению устойчивости экономики области в условиях санкций. Особый упор в пакете предложений был сделан на поддержку малого и среднего предпринимательства и региональных товаропроизводителей, в частности — сельхозтоваропроизводителей.

Ранее Игорь Кобзев сказал, что полностью поддерживает выступление президента России на совещании по мерам поддержки регионов РФ в условиях санкций и военной спецоперации на Украине.

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