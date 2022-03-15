Самара, , 15:00 — REGNUM Более 500 государственных контрактов на поставку лекарств было заключено с начала года в Самарской области. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что это гарантия того, что в медицинские учреждения области поступит около 1,8 млн упаковок лекарственных средств. В настоящий момент в регионе порядка 400 тысяч жителей получают бесплатные лекарства.

«Никаких перерывов, сбоев в поставках лекарственных препаратов по заключенным государственным контрактам нет. В соответствии с действующим законодательством закупки проходят по международным непатентованным наименованиям (по действующему веществу), в рамках которых могут быть представлены различные торговые наименования в зависимости от компании-производителя. В плановом порядке со склада осуществляем отгрузку препаратов учреждениям в соответствии с заявками. Также медицинские организации осуществляют самостоятельные закупки лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи», — приводит пресс-служба слова заместителя директора госпредприятия «Самарафармация» Жанны Ореховой.

Отмечается, что государственный фармацевтический склад в Самарской области работает в плановом режиме.

«Наш склад обеспечивает медицинские организации Самарской области лекарственными препаратами для отдельных категорий граждан. Препараты поступают каждый день, мы активно работаем с поставщиками. В настоящее время на складе представлены практически все фармакологические группы», — приводит пресс-служба слова заведующего провизора склада «Самарафармация» Оксаны Пашкиной.

Отмечается, что поставщики лекарств сообщают о готовности выполнения своих обязательств по поставкам в Самарскую область лекарств по заключенным госконтрактам. При этом поставляются лекарства как импортного, так и отечественного производства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сельское хозяйство и предприятия оборонно-промышленного комплекса в Самарской области практически не испытывают трудностей и работают в штатном режиме.