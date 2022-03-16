Якутск, , 11:49 — REGNUM В Якутске ощутимо подорожали продукты питания. Фото новых ценников жители республики публикуют в соцсетях и констатируют, что уже ощутили на себе последствия введения санкций.

Гречка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Так, пятилитровая бутылка рафинированного растительного масла в столице республики теперь стоит около 900 рублей, известной марки — почти 1000 рублей. Цена 1,5 кг гречки составляет около 300 рублей, килограмма манной крупы — почти 80 рублей.

«Тушёнка ещё на прошлой неделе стоила 135 рублей, а сегодня — 271 рубль», — также пишут якутяне.

Якутян также расстроил рост цен на бумагу для принтера, он достиг почти 800 рублей за упаковку в 100 листов. На 30 рублей выросла цена стаканчика кофе из автомата.

Зато цены на молочные продукты подниматься не будут, заверили местные производители ФАПК «Туймаада» и «Кладовая Олекмы». Компании констатировали, что их производство не зависит от внешних факторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из магазинов Якутска горожане обнаружили консервы из сайры стоимостью от 262 до 434 рублей. Люди шокированы тем, что цены на этот вид продуктов выросли в несколько раз.