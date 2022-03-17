Курган, , 09:10 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о необходимости перевода развития экономики России на плановую систему. Исходя из специфики момента, в первую очередь, нужен План развития индустриализации страны на период до 2025 года, написал он в своём телеграм-канале.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

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В рамках плана индустриализации Вадим Шумков предлагает проанализировать, какие значимые промышленные объекты нужны стране в среднесрочной и долгосрочной перспективе, исходя из складывающейся ситуации с импортом, экспортом, потребностями внутреннего рынка. По итогам анализа сформулировать план развития каждой отрасли, исходя из ресурсов страны (кадровый потенциал, сырьё, инфраструктура, логистика и тд). А также сформировать единый реестр всех индустриальных проектов, которые уже воплощаются или планируемых к реализации, с разбивкой по регионам Российской Федерации. Определить ответственных за реализацию, выстроить меры господдержки, увязать указанный план с бюджетным планированием и финансовыми планами крупных компаний, максимально переориентировать систему подготовки профессиональных кадров на этот реестр через корректировку госзаказа и госзадания по всем образовательным учреждениям и так далее.

«Является ли это повтором Госплана? Нет. Новое время, диктует новые условия. Такой план, по сути, более чёткая и более жёсткая координация от лица государства всего, что происходит в экономике. Потому что в нынешних условиях ключевым и главным бенефициаром развития экономики является государство. Инвестор, в лучшем случае, от реализации проекта получит прибыль. А государство получает новые рабочие места, налоги, стабильность социальной системы и экономический рост. Такое планирование в современных реалиях не требует избыточной бюрократии и может быть свернуто в табличном виде в обычный гаджет, чтобы актуализироваться там же регулярно», — поясняет курганский губернатор.

Лишь настоящая свобода предпринимательства вкупе с применением инструментов гибкого государственного планирования экономики даёт эффект синергии за счёт концентрации всех видов ресурсов и увязки всех видов расходов на одну цель, что позволит избежать дублирующих затрат, полагает Шумков.

«Мы всё равно к этому придём», — уверен глава Зауралья.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, помимо этого губернатор Курганской области предлагает в расчётах за экспорт отказаться от долларов США и перейти на электронный или реальный юань.

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