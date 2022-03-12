Москва, 12 марта 2022, 15:21 — REGNUM МИД России передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в адрес Meta. Об этом 12 марта заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»
«К вопросу Facebook и Мета. … Вчера посольству США передана нота о том, что будет заведено дело по ст. 280 в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода преступных и неприемлемых — даже по этическим меркам США сообщений», — отметил он в эфире Первого канала.
Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Instagram Адама Моззери после блокировки соцсети в РФ.
«Пусть лучше подумает о собственном решении открыть инстаграм для экстремизма … А чего он, собственно, ожидал?» — отметил онв .
Читайте ранее в этом сюжете: Пушков дал совет главе Instagram после блокировки соцсети в РФ