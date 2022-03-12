Москва, , 15:21 — REGNUM МИД России передал посольству США ноту о возбуждении уголовного дела в адрес Meta. Об этом 12 марта заявил замглавы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.

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«К вопросу Facebook и Мета. … Вчера посольству США передана нота о том, что будет заведено дело по ст. 280 в отношении руководства этой компании и тех, кто допускает распространение подобного рода преступных и неприемлемых — даже по этическим меркам США сообщений», — отметил он в эфире Первого канала.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Instagram Адама Моззери после блокировки соцсети в РФ.

«Пусть лучше подумает о собственном решении открыть инстаграм для экстремизма … А чего он, собственно, ожидал?» — отметил онв .

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